«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» (0:0) и сохранил лидерство в АПЛ

«Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 10-м туре чемпионата Англии (0:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Жозе Моуринью, несмотря на потерю очков, сохранила лидерство в турнирной таблице.
«Шпоры» и «Ливерпуль», который накануне сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), набрали по 21 очку, но лондонцы выше по дополнительным показателям.
«Лестер» (18 очков в 9 матчах) может догнать лидеров, если обыграет в понедельник «Фулхэм».
- Дата проведения
- 29 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Менди, Чилуэлл, Зума, Джеймс, Тиаго Силва, Маунт, Канте, Ковачич, Зиеш (Хавертц, 83), Абрахам (Жиру, 79), Вернер (Пулишич, 74).
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Тоттенхэм –
Льорис, Регилон, Орье, Родон, Дайер, Хейбьерг, Сиссоко, Бергвейн (Дэвис, 89), Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90), Кейн.