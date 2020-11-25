«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» (0:0) и сохранил лидерство в АПЛ

сыграл вничью с в 10-м туре чемпионата Англии (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Жозе Моуринью, несмотря на потерю очков, сохранила лидерство в турнирной таблице.

«Шпоры» и «Ливерпуль», который накануне сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), набрали по 21 очку, но лондонцы выше по дополнительным показателям.

«Лестер» (18 очков в 9 матчах) может догнать лидеров, если обыграет в понедельник «Фулхэм».