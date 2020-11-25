«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» (0:0) и сохранил лидерство в АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Sports.ru Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 10-м туре чемпионата Англии (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Жозе Моуринью, несмотря на потерю очков, сохранила лидерство в турнирной таблице.

«Шпоры» и «Ливерпуль», который накануне сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), набрали по 21 очку, но лондонцы выше по дополнительным показателям.

«Лестер» (18 очков в 9 матчах) может догнать лидеров, если обыграет в понедельник «Фулхэм».

Челси – Тоттенхэм 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
29 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЧелсиМенди, Чилуэлл, Зума, Джеймс, Тиаго Силва, Маунт, Канте, Ковачич, Зиеш (Хавертц, 83), Абрахам (Жиру, 79), Вернер (Пулишич, 74).
ТоттенхэмЛьорис, Регилон, Орье, Родон, Дайер, Хейбьерг, Сиссоко, Бергвейн (Дэвис, 89), Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90), Кейн.
Предупреждения:
Зиеш (29), Бергвейн (50), Джеймс (53), Зума (55), Маунт (76), Регилон (89).

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