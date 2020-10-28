Черышев о ЧМ-2018: «Мечта, сказка. Другие сборные теперь относятся к нам с гораздо большим уважением»

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился воспоминаниями о домашнем чемпионате мира 2018 года.

– В вашей жизни достаточно футбола топ-уровня: игра в одной из самых сильных лиг мира, матчи против «Барсы» и «Реала», еврокубки. Домашний чемпионат мира как-то выделяется на этом фоне?

– Сыграть на чемпионате мира – мечта детства. Так сложилось, что мы сыграли хорошо, мне удалось забить несколько голов. Поэтому, конечно, домашний чемпионат мира – самое незабываемое и яркое впечатление в моей карьере на данный момент.

– Три слова, чтобы описать домашний ЧМ-2018?

– Мечта, сказка, работа.

– Перед ЧМ-2018 у сборной была серия без побед, многие эксперты скептически смотрели на турнирные перспективы команды. Чувствовалось ли в команде определенное давление?

– Да, ощущалось определенное давление – результаты команды нагнетали ситуацию. Но мы верили в то, что делали, и в работу тренерского штаба, готовились по своему плану и в итоге на поле доказали свою правоту, сыграли достойно.

– Негативный фон влияет на подготовку?

– Да, он может повлиять. Поэтому стараюсь не слишком погружаться в то, что пишут или говорят о команде или обо мне. На первом месте – мнение тренеров и то, что мы обсуждаем внутри с другими футболистами. Остальное не должно сбивать с толку.

– Самый яркий эпизод турнира?

– Можно выделить два – день, когда мы по пенальти обыграли Испанию, нога Игоря Акинфеева, отбитый удар, вся команда бежит радоваться – просто незабываемый момент. И мой гол в ворота Хорватии тоже запомнился, конечно.

– Очевидно, что на еще надо пробиться. Но насколько сильно успех на ЧМ-2018 повлиял на восприятие и новые задачи команды?

– Думаю, что другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением и готовятся соответственно. Да, в Катар еще предстоит пробиться, будет непросто, но, если это произойдет, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи, – сказал Черышев.