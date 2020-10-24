Черчесов о результатах: «Мы все ждем победы, но ситуация бывает различной. Определенная ротация игроков идет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу против команды Турции.

О подготовке

«Мы были готовы к Турции уже на том сборе, поэтому знаем, как себя вести. Другое дело, что к нашей подготовке добавился перелет. Все вместе вылетели, выспались. Сегодня провели разминку, как обычно.

Сегодня будет теория. Все идет своим чередом. Думаю, что к игре с Молдавией мы возвращаться не будем, потому что это уже история. Нас ждет ответственный матч с турками. Заострим внимание на подготовку к этой игре».

О ротации в составе

«Мы обращаем внимание только на свою работу. Мы сами анализируем свои действия, чтобы до игроков доносить точно, чего мы от них хотим. Это даст им возможность стать сильнее: как в индивидуальном, так и в командной плане.

Понятно, что все мы ждем победы. Но ситуация бывает различной. На первый сбор в сентябре приехали все те, на кого мы рассчитывали. Тогда были две победы. А на прошедшем сборе у нас основные игроки выбывали. Джикия, Фернандес, Гильерме. Сейчас у нас футболисты выбыли.

Определенная ротация идет. Не хочу говорить, что это плохо. Это факт. По ходу сбора или игр нам надо находить правильные сочетания, чтобы команда выглядела командой и добивалась успеха. А для этого нужны нюансы, которых нам иногда не хватало. Ведь происходило много замен.

Другое дело, что мы рады новым игрокам. С удовольствием включаем их в команду и даем возможность себя проявлять. Процесс идет: кто-то прибавляет, а другие – наоборот, сдают позиции. Это нормальное явление для всех сборных. Внутри команды есть понимание, чего мы хотим», – сказал тренер.