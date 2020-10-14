Гончаренко перед ЛЕ: «ЦСКА стал старше и сильнее. Не делим турниры на важные и второстепенные»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от участия в перед матчем 1-го тура с .

«Глобальных изменений в составе точно не стоит ждать. Футболисты спокойно могут играть через три дня на четвертый. Может, нужно кому-то давать паузы, но глобальных изменений не будет.

Мы на год стали старше. К нам пришли новые игроки – обойма стала шире. Из-за этого мы стали сильнее.

Нынешний ЦСКА отличается от прошлогоднего. Тот опыт, что мы получили прежде, позволяет надеяться на более удачное выступление в этом году в Лиге Европы.

Наша цель – в каждом матче играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные. Мы нацелены подниматься как можно выше. Только в таких условиях футболисты прогрессируют», – сказал Гончаренко.

ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом» 22 октября в Австрии.