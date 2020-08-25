«Дженоа» пришлось улучшить предложение по Шомуродову. Первый транш «Ростову» будет на 1 млн евро больше (Sport24)

Стали известны подробности переговоров «Дженоа» с о трансфере форварда , который перешел в итальянский клуб за 7,5 млн евро.

Генуэзцы будут выплачивать эту сумму тремя траншами. При этом пришлось улучшить предложение дончанам, чтобы опередить конкурентов — «Фиорентину» и «Верону», сообщает Sport24.

По данным источника, первый из трех платежей «Дженоа» за Шомуродова будет больше, чем предлагалось изначально, примерно на 1 млн евро.

Также «Ростов» получит около 15% от суммы возможной перепродажи 25-летнего игрока сборной Узбекистана.