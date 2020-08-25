У Кумана есть сомнения и дискомфорт из-за ситуации в «Барсе» (Marca)

Главный тренер «Барселоны» чувствует дискомфорт из-за ситуации в клубе.

57-летний специалист начинает испытывать некоторые сомнения и недоверие к тому, что видит вокруг себя, утверждает Marca.

Об этом Куман говорил в беседе со своими друзьями. Тренер считает, что руководство поставило его в неудобную ситуацию в отношении команды.

Куман согласился единолично принимать спортивные решения в клубе, но, как сообщает источник, некоторые из них он прямо не принимал.

Тренер обеспокоен тем, как нынешний сценарий повлияет на футболистов, с которыми ему придется работать.

Куман чувствует, что президент и остальные руководители оставляют его в некоторой степени беззащитным.

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