У Кумана есть сомнения и дискомфорт из-за ситуации в «Барсе» (Marca)

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман чувствует дискомфорт из-за ситуации в клубе.

57-летний специалист начинает испытывать некоторые сомнения и недоверие к тому, что видит вокруг себя, утверждает Marca.

Об этом Куман говорил в беседе со своими друзьями. Тренер считает, что руководство поставило его в неудобную ситуацию в отношении команды.

Куман согласился единолично принимать спортивные решения в клубе, но, как сообщает источник, некоторые из них он прямо не принимал.  

Тренер обеспокоен тем, как нынешний сценарий повлияет на футболистов, с которыми ему придется работать. 

Куман чувствует, что президент и остальные руководители оставляют его в некоторой степени беззащитным. 

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