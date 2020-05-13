Малафеев о книгах: «Классика меня очень утомляет. «Войну и мир» даже не пытался прочитать»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о своем отношении к классической литературе.

– Есть ли какая-нибудь классическая книга, которую вы полюбили со временем? Или писатель, к которому долго подступались, но так и не прочитали?

– Сколько раз порывался, но так и не полюбил – классика меня очень утомляет. Хотя я понимаю, что это нужно.

В основном я добирался до стихов – до Есенина, Лермонтова, Пушкина, до сих пор помню стихотворения. Кто-то «Войну и мир» любит, кто-то «12 стульев», кто-то «Ромео и Джульетту».

Но вот у меня пока душа не лежит. Может быть, когда я постарею, стану уже немножко о другом задумываться, захочется что-то из этого почитать.

– То есть «Войну и мир» вы не пытались прочитать или пытались, но не смогли?

– Я даже не пытался, чтобы не обманывать никого. Опять же многие могут сказать: «Да как так? Это же классика, все должны прочитать!» Ребят, я, наверное, в своей жизни книг прочитал больше, чем те, кто будет меня осуждать.

Да, я ленился в школе, я не так много читал, занимался, но впоследствии все наверстал и считаю, что каждый придет к тому, что ему необходимо в жизни. Поэтому здесь я не буду лукавить, что я огромный любитель классики, и апеллировать к каким-нибудь книгам или именам, – сказал Малафеев.