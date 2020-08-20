Широков находится под подпиской о невыезде из-за уголовного дела

Бывший игрок сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде из-за возбужденного уголовного дела.

«Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ. Мера пресечения – подписка о невыезде», – сообщили в правоохранительных органах.

В августе во время матча Московского Кубка Селебрити между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного» Широков избил судью Никиту Данченкова.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]