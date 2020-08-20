Месси может пропустить 3 матча «Барсы» из-за карантина перед играми сборной Аргентины

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить три матча игры команды, сообщает Mundo Deportivo.
33-летнего игрока могут вызвать на матчи сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2022. Если Месси согласится приехать в национальную команду, то он должен будет пройти двухнедельный карантин.
Чтобы сыграть за сборную, Месси должен будет вылететь за две недели до начала квалификации. Таким образом, он может пропустить матчи Ла Лиги с «Вильярреалом», «Сельтой» и «Севильей».
Сборная Аргентины 8 октября сыграет с Эквадором, 13 октября – с Боливией.
Месси верит, что Аргентина выиграет Кубок Америки-2021. Лео планирует выступить на ЧМ-2022