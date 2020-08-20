Месси может пропустить 3 матча «Барсы» из-за карантина перед играми сборной Аргентины

Нападающий «Барселоны» может пропустить три матча игры команды, сообщает Mundo Deportivo.

33-летнего игрока могут вызвать на матчи сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2022. Если Месси согласится приехать в национальную команду, то он должен будет пройти двухнедельный карантин.

Чтобы сыграть за сборную, Месси должен будет вылететь за две недели до начала квалификации. Таким образом, он может пропустить матчи с «Вильярреалом», «Сельтой» и «Севильей».

8 октября сыграет с Эквадором, 13 октября – с Боливией.

Месси верит, что Аргентина выиграет Кубок Америки-2021. Лео планирует выступить на ЧМ-2022