Главный продюсер «Матч ТВ» Билан: «Россия-2» – другой канал. Мы показываем 70% спорта»

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан в интервью Sports.ru обсудила рейтинги телеканала в сравнении с телеканалом «Россия-2», существовавшим до него.

– Доля (количество зрителей определенной программы или временного отрезка телевещания, выраженное в процентах от общего числа людей, в данный момент смотрящих телевизор – Sports.ru). Чернышенко говорил, что задача «Матч ТВ» – обогнать «Россию-2». Я открываю статистику «России-2»: 2013 год – 2,3%, 2014 год – 2,3%, 2015 год – 2,5%. У «Матч ТВ» в 2019-м – 1,6%.

– Вы какую долю-то проверяли? Извините за фамильярность.

– «4+».

– Забудьте. И передайте остальным коллегам, что люди, которые оценивают аудиторию по «4+» – профнепригодны.

– Объясните почему?

– Дети смотрят все каналы? «4+» – это что? Подрастет малютка и будет смотреть «Матч ТВ»? Нет. Как так можно?

У нас есть целевая аудитория: «мужчины 14-59». Это абсолютно телевизионная политика, утвержденная не нами, а предложенная «Медиаскопом» (компания, которая проводит социологические исследования медиарынка; на ее цифры ориентируются крупнейшие рекламодатели – Sports.ru).

– То есть Константин Эрнст, который переживает, что выпал из топ-2, потому что общая доля у «России» и выше, тоже считает неправильно?

– Еще раз: доля Первого, «России» и «НТВ» считается по «18+», а не «4+». У развлекательных каналов холдинга – по «14-44», а не «4+».

Мы считаем по «мужчинам 14-59» и «мужчинам 18-59», потому что «Матч ТВ» – мужской канал. Рекламодателям мы продаем мужскую аудиторию.

Мы не врем, что нас смотрят женщины. Если бы мы продавали женскую аудиторию, то нам бы не позволили остаться на мужской аудитории.

– При этом в первые два года баинговая аудитория «Матч ТВ» (аудитория, на которую рассчитана реклама; именно ее старается максимально увеличить канал, чтобы затем продать эфирное время рекламодателям – Sports.ru) менялась трижды: начинали с «мужчин 25-59», потом пришли «мужчины 18+», дальше – мужчины «14-59». Эти перемены – чтобы выполнить KPI и красиво отчитаться перед боссами из «Газпрома»?

– У нас не было KPI. А меняли, потому что рекламный альянс просил нас упорядочить аудиторию.

Чтобы вы понимали: по «мужчинам 18+» наша доля была бы выше, потому что все пожилые мужчины 55+ боготворят «Матч ТВ», смотрят его без остановки. С ними наша доля подросла бы, как происходит у Первого канала и у «России».

– Почему вы не считаете их и выбираете вариант хуже?

– Потому что хотим быть перспективным, престижным, хорошо продаваемым каналом, который смотрит и покупает молодая аудитория. Это бизнес-решение.

И согласись, что мы не стартовали с «14-44», а потом сузили до мужчин. Мы сразу сказали, что мы – мужской канал. А потом сделали жизнь даже хуже. Мы сократили себе аудиторию, но стали дороже.

– Хорошо, давайте сравнивать «мужчин 14-59». Доля «России-2» в этой категории в 2015-м – 3,8%. «Матч ТВ» – в 2019-м – 3%.

– Да.

– Вы упали по сравнению с «Россией-2».

– Нет.

– Как нет?

– Нужно сравнивать красное с синим, а соленое – со сладким.

– Поэтому я и сравниваю аудиторию «мужчины 14-59».

– Вы сравниваете два разных канала. Разве сетка «России-2» была такой же, как сетка «Матч ТВ»? Уберите сериалы, кино – и пересчитайте долю. Оставьте только спорт.

– С утра я открыл программу «Матч ТВ» на неделю и увидел: понедельник – «Поединок в Диггстауне» (драма, криминал). Сегодня – его повтор. Завтра – «Рестлер» с Микки Рурком, послезавтра – его повтор. У вас точно нет художественных фильмов?

– У нас один-два фильма в неделю, они идут в выходные.

– Понедельник, вторник, среда, четверг – это будни.

– К чему вопрос?

– К тому, что у вас тоже есть неспортивный контент.

– Во-первых, это спортивные фильмы. Так, между нами.

– Тогда фильмы со Стивеном Сигалом тоже можно назвать спортивными.

– Вы точно разбираетесь в вопросе, который задали? Вы знаете сетку канала «Россия-2» 2015 года?

Я хорошо знаю: маленькая деталь – там не было спорта. Там был повторный контент с канала «Россия», закупные сериалы и программы. А у нас нет фильмов, которые не про спорт. Назовите мне фильм, который не про спорт.

– «Рестлер» и «Поединок в Диггстауне» – про спорт?

– А про что?

– То есть падение доли связано с тем, что вы показываете больше спорта? В отличие от «России-2» у вас есть Лига чемпионов, топовые футбольные чемпионаты. Из-за них упала доля?

– Просто я не хочу сравнивать себя с «Россией-2». Я считаю, что это вообще другой канал. Мы показываем 70% спорта, – заявила Билан.

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