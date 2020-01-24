«Ливерпулю» интересен защитник «Атлетико» Хименес, другие кандидаты – Бастони и Упамекано

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«Ливерпуль» намерен укрепить линию обороны.

Как сообщает As, англичане ищут игрока на место Деяна Ловрена, чей контракт истекает летом, и особенно заинтересованы в трех кандидатах. Это Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Алессандро Бастони («Интер») и Хосе Хименес («Атлетико»).

Футболист мадридского клуба привлекает главного тренера «красных» Юргена Клоппа своим умением играть головой и действиями с мячом.

Контракт Хименеса с «Атлетико» рассчитан до 2023 года и предусматривает отступные в 120 миллионов евро. Сообщается, что игрок уже не считается неприкасаемым в клубе, чем и мог бы воспользоваться «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне 25-летний уругваец провел 11 матчей в Ла Лиге. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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