«Ливерпулю» интересен защитник «Атлетико» Хименес, другие кандидаты – Бастони и Упамекано

намерен укрепить линию обороны.

Как сообщает As, англичане ищут игрока на место Деяна Ловрена, чей контракт истекает летом, и особенно заинтересованы в трех кандидатах. Это Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Алессандро Бастони («Интер») и Хосе Хименес ( ).

Футболист мадридского клуба привлекает главного тренера «красных» своим умением играть головой и действиями с мячом.

Контракт Хименеса с «Атлетико» рассчитан до 2023 года и предусматривает отступные в 120 миллионов евро. Сообщается, что игрок уже не считается неприкасаемым в клубе, чем и мог бы воспользоваться «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне 25-летний уругваец провел 11 матчей в Ла Лиге. С его статистикой можно ознакомиться здесь.