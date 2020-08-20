Гендиректор «Спартака» об 1:3 с ЦСКА: «Сказал ребятам в раздевалке: «Эта игра сделает нас чемпионами»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Шамиль Газизов Р-Спорт Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Дерби получилось, матч интересный и захватывающий. Эмоции не самые хорошие, потому что мы проиграли.

Я зашел в раздевалку и сказал: «Ребята, эта игра сделает нас чемпионами». Если мы поймем, что мы хотим, то мы будем двигаться вперед. Это игра, сегодня она такая, завтра будет другая.

Я вижу изменения, которые происходят. Они, может быть, не такие мощные, но сдвиги есть: в игре, в отношении, в других моментах», – заявил Газизов.

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