Федотов о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»: «Конечно, неприятно»

Главный тренер прокомментировал мнение о том, что клуб из города-курорта ассоциируется с «Зенитом».

— Текущие успехи «Сочи» — взлет вопреки всему? Или ожидаемый прорыв?

— Во-первых, костяк остался. Амбициозные ребята, которые хотят выигрывать. У этих пацанов есть сила воли. Были очень сложные моменты, когда нам приходилось отыгрываться, и они это делали.

— Раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом ?

— Конечно, неприятно. Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в сетях, все прекрасно видят. Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться.

Понимаю ли Евсеева и его обращение после игры со «Спартаком»? Конечно, понимаю. Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф. Есть много разговоров… Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Все же просто, – сказал Федотов.

Федотов о реакции на 10:1 с «Ростовом»: «Нас все бросили в жерле вулкана. Вся грязь свалилась на нас»