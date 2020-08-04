«Спартак» – главный претендент на форварда «Порту» Соареса. Клуб предложил 10 млн евро за него

Нападающий «Порту» близок к уходу из клуба.

Как пишет A Bola, руководство португальского клуба не возражает против ухода 29-летнего бразильца. , предложивший за игрока 10 млн евро, остается главным претендентом на него.

Сам футболист хочет покинуть , а клуб не заинтересован в продлении контракта с ним.

Срок действующего контракта Соареса с «Порту» истекает через год. Клуб купил Соареса у «Витории Гимараэш» в 2017 году за 5,6 млн евро.

В августе 2019 года Betting Insider сообщал, что «Динамо» готово арендовать бразильца за 3 млн евро с правом выкупа за 12 млн.