Вейналдум хочет остаться в «Ливерпуле», несмотря на интерес «Барсы». Клопп рассчитывает на хавбека

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Будущее полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.

По информации Sky Sports, вчера игрок обсудил свое будущее с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Они остались довольны общением. Тренер рассчитывает на футболиста.

Сообщается, что Вейналдум хочет остаться в «Ливерпуле» и надеется получить от «красных» предложение о продлении контракта. Срок его действующего соглашения истекает летом 2021 года.

Напомним, на игрока претендует «Барселона». Главный тренер каталонцев Роналд Куман, работавший с Вейналдумом в сборной Нидерландов, очень хочет видеть игрока в своей команде.

Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2016 году из «Ньюкасла». Он провел 187 матчей за клуб и забил 19 мячей.

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