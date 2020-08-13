Вейналдум хочет остаться в «Ливерпуле», несмотря на интерес «Барсы». Клопп рассчитывает на хавбека

Будущее полузащитника «Ливерпуля» остается неопределенным.

По информации Sky Sports, вчера игрок обсудил свое будущее с главным тренером «Ливерпуля» . Они остались довольны общением. Тренер рассчитывает на футболиста.

Сообщается, что Вейналдум хочет остаться в и надеется получить от «красных» предложение о продлении контракта. Срок его действующего соглашения истекает летом 2021 года.

Напомним, на игрока претендует . Главный тренер каталонцев Роналд Куман, работавший с Вейналдумом в сборной Нидерландов, очень хочет видеть игрока в своей команде.

Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2016 году из «Ньюкасла». Он провел 187 матчей за клуб и забил 19 мячей.