«Аталанта» будет платить за Миранчука два года. Первый транш – 7,5 млн евро

Стало известно, на каких условиях полузащитник перешел в «Аталанту» из .

Сделка обойдется итальянскому клубу в 14,5 млн евро, при этом 4,5 млн евро из них, скорее всего, получат игрок и его агент, поскольку в контракте футболиста с «Локомотивом» была прописана сумма выкупа в размере 8 млн евро, сообщает «РБ-Спорт».

«Локо» хотел сократить срок поступления полной суммы трансфера до 1,5 лет (три трансферных окна), настаивала на сроке в 2,5 года (пять трансферных окон). В итоге был согласован компромиссный вариант – итальянцы выплатят сумму трансфера за 2 года.

Сообщается, что первый и самый крупный платеж составит 7,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Миранчук подписал контракт по схеме «4+1».