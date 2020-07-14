Алаба требует у «Баварии» 5-летний контракт на 125 млн евро

Стало известно, почему защитник не может договориться с «Баварией» о новом соглашении.

28-летний австриец и его агент Пини Захави требуют у мюнхенского клуба 5-летний контракт с зарплатой 25 млн евро за сезон, сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Kicker.

По данным источника, в случае ухода из «Баварии» Алаба предпочел бы продолжить карьеру в , но испанские топ-клубы вряд ли потянут такую сделку.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал ситуацию с защитником: «К нам никто не обращался. Мы сделали ему справедливое и в то же время конкурентное предложение».

Контракт Алабы с мюнхенцами рассчитан до июня 2021 года.