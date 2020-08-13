Гризманн останется в «Барсе»: «Мне хорошо здесь. Я знаю, что клуб и тренер уверены во мне»

Нападающий «Барселоны» не намерен уходить из клуба.

О том, продолжит ли он выступать за «Барсу»

«Да. Не знаю, почему люди придумывают, куда бы я мог перейти. Они словно хотят узнать, смогут ли однажды угадать. Но мне хорошо здесь. Я знаю, что клуб и тренер уверены во мне, так что я в порядке.

Прошлый сезон был очень сложным для всех нас. Сейчас нужно начать с нуля», – сказал Гризманн в интервью телеканалу М6.

Ранее появилась информация о том, что француз интересен «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу».

В прошлом сезоне 29-летний игрок провел 35 матчей в , в которых забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.