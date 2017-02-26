Пьер Гасли: «Неймар, Гризманн и Мбаппе следят за «Ф-1» и поздравили меня с победой в Гран-при»

Пилот отреагировал на поздравление с победой на со стороны гонщика .

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«Для меня Льюис – это очень особенный человек, я следил за ним с тех пор, как был ребенком. С моей точки зрения, он лучший пилот в истории «Ф-1» или по крайней мере один из двух-трех топ-гонщиков, если не лучший. Так что когда я услышал эти слова, то, конечно, это сильно меня тронуло. Странные ощущения, потому что я смотрел за гонками этих ребят, они всегда были отличным примером для подражания. Теперь я гоняюсь с Льюисом, и он говорит обо мне такое.

За последние пару лет я узнал его чуть лучше. На самом деле он писал мне в субботу, потому что я хотел спросить у него совета. С Льюисом всегда приятно общаться, он очень открыт и старается помочь. Когда слышишь такие сильные слова от шестикратного чемпиона мира, который через пару месяцев станет семикратным, это нечто особенное», – признался Гасли.

Пьер также прокомментировал звонок от президента Франции Эммануэля Макрона и отметил, что его поздравили многие звезды футбола:

«Это помогло понять, что произошло что-то значительное. Не каждый день тебе звонит президент. Это было очень здорово. Он просто сказал, что очень рад и гордится мной, моим достижением.

Я был впечатлен тем, как много сообщений пришло от атлетов из других видов спорта. Конечно, я немного больше слежу за футболом и знаком с парой ребят. Неймар, Гризманн, Мбаппе, Фабио, Жиру – так много игроков на самом деле следят за «Ф-1» и поздравили меня».

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