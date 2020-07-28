Вагнер о результате ЦСКА в РПЛ-2019/20: «Извините, не знаю. ЦСКА – чемпион!»

Форвард ответил на вопросы касательно ЦСКА.

– На каком месте закончил сезон-2019/20 ЦСКА?

– Извините, я не знаю.

– Как же так? Почему?

– Смотрите, как было дело. Чемпионат России возобновился, если не ошибаюсь, 20 июня. В это время я уже был погружен историю с «Кайратом», готовился к переезду в Казахстан, думал о своей новой команде. В общем, переключился и за российской лигой следить перестал, потому что появились новые важные цели. Трудности путешествия, адаптация, тренировки — у меня много шансов оправдаться перед ЦСКА и его болельщиками.

– Уважение за профессионализм. Тогда знайте, что ЦСКА занял 4-е место в и будет играть в Лиге Европы. Может, например, попасть в одну группу с «Кайратом».

– О, это был бы лучший вариант.

– У вас есть возможность передать привет всем в России, кого вы помните и кто помнит вас. Какие найдете слова для россиян?

– Хочу, чтобы все были счастливы. Чтобы никто не болел. Нет, вот так: чтобы все, кто хочет, болели футболом, а не всякими странными вирусами. И ЦСКА — чемпион! – сказал Вагнер.

В начале июля 36-летний бразилец заключил контракт с казахстанским клубом на полгода.

Ранее сообщалось, что он может вернуться в .

Форвард выступал за армейцев в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Он рекордсмен ЦСКА по голам в чемпионатах России (85) и в еврокубках (30).