Бывший тренер и тульского «Арсенала» поделился мнением о развитии футбола в регионах.

– Часто ли общались с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым?

– Общались не каждый день, но часто. «Арсенал» существует благодаря этому человеку.

– То есть у нас есть футбол там, где его любят главы регионов?

– Дело не в этом. Есть губернаторы, которые очень любят футбол, но по каким-то причинам в их регионах футбола нет.

Есть многие вещи, которые невозможно сделать. Если было бы все так гладко, то в каждом регионе были бы профессиональные клубы. А в играли бы не 16 команд, а 24.

Главное – поднимать детский футбол. Если сравнивать российский и советский футбол, то давайте зададимся вопросом… Сколько уделялось времени спорту в СССР и сколько уделяется ему сейчас в России? Большая пропасть!

Легко все развалить, а создавать очень тяжело. У нас система только начинает налаживаться. Упущение было в 90-х годах. Это, конечно, большая проблема, – сказал тренер.

Тульский «Арсенал» спонсируют «Роснефть», «Газпром» и Усманов. Все из-за губернатора, который работает с Путиным с 1999-го