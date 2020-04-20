«Реал» недоволен, что Азара вызвали в сборную Бельгии, где он не сыграл ни минуты

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«Реал» остался недоволен отъездом полузащитника Эдена Азара в расположение сборной Бельгии.

Клуб просил перед стартом сезона в Ла Лиге не вызывать 29-летнего хавбека и вратаря Тибо Куртуа в национальную команду на матчи Лиги наций с Данией (2:0) и Исландией (5:1).

Однако тренер бельгийцев Роберто Мартинес пригласил Эдена в сборную. Куртуа на сборе не было, он вернулся в Мадрид в пятницу. А Азар оказался в сборной, но не провел на поле ни одной минуты в обоих матчах.

Сам Азар сперва не планировал ехать в сборную, как это сделали хавбеки «Реала» Лука Модрич и Мартин Эдегор. Но Мартинес убедил игрока, сказав, что его присутствие необходимо в раздевалке команды, а игровая практика только поможет ему лучше подготовиться к старту чемпионата Испании.

В сборной Бельгии Азар тренировался индивидуально. Мартинес сперва планировал задействовать его в обоих матчах, потом в одном, а в итоге вообще не выпустил на поле.

В минувшем сезоне Азар из-за травм провел всего 16 матчей в Ла Лиге, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

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