Роберто Мартинес: «Азар может взять «Золотой мяч» в «Реале»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высоко отозвался о полузащитнике .

«Без сомнения, он точно может взять в «Реале». Иногда старт в новом клубе дается тяжело. Ты отдаешь всего себя и начинаешь понимать, что значит играть за такой великий клуб, как «Реал».

Эден нечасто пропускает матчи. Он пропустил 18 матчей в «Челси» за 8 лет. В игре против «ПСЖ», где он получил травму, уже было видно, что Азар наслаждается футболом, взаимодействием с партнерами.

Думаю, что фанаты «Реала» могут быть уверены, что Азар добьется успеха», – сказал Мартинес в эфире Cadena Ser.

В этом сезоне 29-летний бельгиец из-за травмы провел 10 матчей в , забил один гол и отдал четыре результативные передачи.