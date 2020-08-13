Кокорин поддержал Ефремова, осужденного на 8 лет: «Надо с чистой совестью пройти этот тяжелый путь»

Нападающий поддержал актера , который сегодня был приговорен к 8 годам колонии общего режима.

«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь», – заявил Кокорин в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, что актер 8 июня сел пьяным за руль и выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Он врезался в грузовик, водитель которого погиб.

Прокурор требовала для него 11 лет лишения свободы, но в итоге выразила удовлетворение приговором. Защита Ефремова собирается обжаловать приговор.

Осенью 2019 года Кокорин вышел на свободу из тюрьмы, в которую попал за драки в центре Москвы. Форвард этим летом стал игроком «Спартака», за который давно болеет Ефремов.