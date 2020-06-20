«Челси» показал гостевую форму на сезон-2020/21. Она светло-голубая, лого с тройкой тоже есть

представил гостевую форму на следующий сезон.

Основной цвет комплекта – светло-голубой. Ворот и нижняя часть рукавов выполнены в темно-синем цвете. Также на форме есть замысловатый узор.

Как уточняет пресс-служба клуба, комплект вдохновлен классической эстетикой, однако производитель формы посмотрел на нее под новым углом – через уличный стиль и новые цветовые решения.

Техническим спонсором «Челси» является американская компания .

Напомним, что ранее клуб представил своего нового спонсора – оператора сотовой связи Three. Его логотип в виде цифры три размещен на груди.

Новая форма «Челси» вдохновлена портными Лондона. С лого Three команда Лэмпарда сразу пропустила три от «Вест Хэма»