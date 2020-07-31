Талалаев об инфраструктуре для восстановления игроков: «Только «Краснодар» и «Зенит» можно сравнивать с европейскими клубами»

Главный тренер в интервью Sports.ru высказался о проблеме плотного календаря матчей в сезоне.

– Болельщики считают, что ссылки на тяжелый график – нытье, и приводят в пример европейские лиги. Корректно ли такое сравнение?

– Конечно, нет. Давайте сравним качество инфраструктуры в части восстановления. В России только и можно хотя бы приблизительно сравнивать с европейскими клубами.

Наш штаб работал в Армении – мы там играли 6 игр за 19 дней, 7 – за 21. Там было еще жарче и еще хуже в плане условий для восстановления. Когда мне вручили приз лучшему тренеру Армении, сказал, что нужно вручить героев Армении игрокам, которые выдержали такой график. Сейчас – то же самое можно сказать про футболистов .

Ребята никогда не работали в таком режиме плюс условия, когда в любой момент любой может заразиться, а кто-то уже переболел и выходит в такой график. Нужно быть очень аккуратным – в «Ахмате» получилось обойтись без мышечных травм. За это большое спасибо медицинскому штабу, моим помощникам и особенно футболистам, – сказал Талалаев.

Интервью Талалаева: идеально разложил про сумасшедший график, прессинг и общение с игроками после быстрых замен