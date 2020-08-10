Шевченко о 0:4 с Испанией: «Уровень команд несопоставим. Слишком тяжело для нас»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча с Испанией (0:4).

«Это была наша вторая игра на таком высоком уровне. Это было слишком тяжело для нас. Наши футболисты выложились полностью, и у меня нет к ним претензий. Но, к сожалению, чемпионат Украины не дает им достаточно возможностей играть в столь интенсивных матчах.

Испания – супер-команда. Мы серьезно выложились в матче со Швейцарией, было очень тяжело физически подготовиться к этой игре. Нужно понимать, насколько силен был наш соперник. К сожалению, уровень двух команд был несопоставим.

Этот матч даст нам много полезной информации. Наши требования к игрокам высоки, и нам нужно бороться с такими командами [как ]. У нас есть месяц, чтобы все обдумать», – заявил Шевченко.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Украина.