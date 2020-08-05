Лука Модрич: «Уход Месси станет сильным ударом по престижу Ла Лиги, сравнимым с уходом Роналду»

Полузащитник «Реала» поделился мнением о возможном уходе из «Барселоны».

«Это будет огромной потерей, сравнимой с уходом Роналду из . Но нельзя думать о прошлом. Таков футбол.

Если это произойдет, то это станет сильным ударом по престижу . Но нам нужно двигаться вперед. Другие игроки станут звездами.

«Реал» продолжил жить после ухода Роналду. То же самое случится с «Барселоной» и Ла Лигой без Месси», – высказался хорват в интервью AFP.

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