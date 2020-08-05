Лука Модрич: «Уход Месси станет сильным ударом по престижу Ла Лиги, сравнимым с уходом Роналду»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».
«Это будет огромной потерей, сравнимой с уходом Роналду из «Реала». Но нельзя думать о прошлом. Таков футбол.
Если это произойдет, то это станет сильным ударом по престижу Ла Лиги. Но нам нужно двигаться вперед. Другие игроки станут звездами.
«Реал» продолжил жить после ухода Роналду. То же самое случится с «Барселоной» и Ла Лигой без Месси», – высказался хорват в интервью AFP.
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