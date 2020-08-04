Ван де Бек о трансфере в «МЮ»: «Перейти в клуб с такой восхитительной историей – невероятно»

Полузащитник Донни ван де Бек прокомментировал переход из «Аякса» в .

«Даже не знаю, с чего начать, говоря о том, насколько это невероятная возможность – перейти в клуб с такой восхитительной историей.

Я бы хотел поблагодарить всех в «Аяксе». Я там вырос и всегда буду иметь особую связь с клубом.

Сейчас я готов сделать следующий шаг в моей карьере и выступать на самом высоком уровне. И нет ничего выше, чем «Манчестер Юнайтед».

Мне говорили о том, насколько великолепна атмосфера на «Олд Траффорд», и я с нетерпением жду момента, когда мне удастся ее прочувствовать. Это случится тогда, когда фанаты смогут без риска для здоровья вернуться на трибуны.

В этой команде играют одни из лучших полузащитников мира, и я знаю, что могу многому научиться у них, но также и дать команде что-то со своей стороны.

После разговора с тренером о его видении команды, о направлении, в котором движется клуб, я крайне взволнован и очень хочу стать частью этого проекта», – сказал ван де Бек.

«МЮ» объявил о переходе ван де Бека из «Аякса»