«Месси будет сложно остаться. Ничего не знаю о «Ман Сити». Отец Лео перед встречей с Бартомеу

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался перед встречей с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу.
Сегодня вечером он должен обсудить с менеджером ситуацию вокруг возможного ухода сына из «Барсы».
«Лео будет сложно остаться. Сложно. Я ни с кем не общался [по поводу перехода Месси]. Я ничего не знаю о «Манчестер Сити», – сказал Хорхе Месси.
Сообщалось, что аргентинский нападающий намерен присоединиться к «горожанам».
Сегодня ключевая встреча отца Месси с Бартомеу. Цель «Барсы» – новый контракт, цель Лео – реалистичная сумма трансфера