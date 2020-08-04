«Месси будет сложно остаться. Ничего не знаю о «Ман Сити». Отец Лео перед встречей с Бартомеу

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» , высказался перед встречей с президентом каталонского клуба .

Сегодня вечером он должен обсудить с менеджером ситуацию вокруг возможного ухода сына из «Барсы».

«Лео будет сложно остаться. Сложно. Я ни с кем не общался [по поводу перехода Месси]. Я ничего не знаю о , – сказал .

Сообщалось, что аргентинский нападающий намерен присоединиться к «горожанам».

Сегодня ключевая встреча отца Месси с Бартомеу. Цель «Барсы» – новый контракт, цель Лео – реалистичная сумма трансфера