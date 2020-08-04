«Месси будет сложно остаться. Ничего не знаю о «Ман Сити». Отец Лео перед встречей с Бартомеу

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Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался перед встречей с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу.

Сегодня вечером он должен обсудить с менеджером ситуацию вокруг возможного ухода сына из «Барсы».

«Лео будет сложно остаться. Сложно. Я ни с кем не общался [по поводу перехода Месси]. Я ничего не знаю о «Манчестер Сити», – сказал Хорхе Месси.

Сообщалось, что аргентинский нападающий намерен присоединиться к «горожанам».

Сегодня ключевая встреча отца Месси с Бартомеу. Цель «Барсы» – новый контракт, цель Лео – реалистичная сумма трансфера

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