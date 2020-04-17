Френки де Йонг: «К советам Месси надо прислушиваться. Он лучший игрок мира с огромным отрывом»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о форварде .

«В «Барселоне» у меня не такая роль, как в и сборной Нидерландов, поскольку мы играем с двумя опорными полузащитниками.

Мне приходится адаптироваться, пока все неплохо, но я могу стать лучше. Лучше всего я играю тогда, когда не занимаю ни самую оборонительную, ни самую атакующую позицию.

Если Лионель Месси говорит с тобой и дает советы, нужно прислушиваться, ведь он лучший игрок мира с огромным отрывом. Если он советует, ты слушаешь.

Иногда он говорит сыграть поглубже или сместиться ближе к краю. Это мелочи, но они очень важны», – сказал де Йонг.