Бывший вице-президент «Барсы»: «Лучший игрок в истории не должен уходить через бюрофакс. Надеюсь, Месси передумает»

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре высказался о желании капитана команды Лионеля Месси уйти из клуба.
«Я должен сохранять оптимизм. Надеюсь, что Месси передумает и сможет продолжить выступления в «Барселоне». Когда в дело вступают юристы и бюрофакс, то все усложняется.
Месси должен покинуть клуб с почетом, он этого заслуживает. Лучший игрок в истории не должен уходить через бюрофакс».
О том, останется ли Месси. В июле 2017 года Местре заявил: «Неймар останется. 200%», а в августе бразилец стал игроком «ПСЖ»
«Нет, нет, я извлек уроки. Говорить об этом было бы безрассудно. Я надеюсь, что он передумает, да».
О контракте Месси
«Мы всегда защищали право легенд клуба самостоятельно решать, когда они хотят уйти. Его контракт действует с 2016 по 2021 год, этот сезон – последний.
В случае, если он ничего не сказал [о желании уйти] до 10 июня, то соглашение автоматически продлевается. Месси должен был уведомить руководство до 10 июня, если не хотел, чтобы контракт был продлен».
О сумме выкупа Месси
«Я не помню об этом пункте. Все это звучит довольно странно для меня. Я обо всем говорю, полагаясь на собственную память», – сказал Местре.
Месси должен уйти из «Барсы» легендой, а не говнюком. Идеальное решение для всех – помириться и сразу расстаться