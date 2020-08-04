Бывший вице-президент «Барсы»: «Лучший игрок в истории не должен уходить через бюрофакс. Надеюсь, Месси передумает»

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре высказался о желании капитана команды уйти из клуба.

«Я должен сохранять оптимизм. Надеюсь, что Месси передумает и сможет продолжить выступления в «Барселоне». Когда в дело вступают юристы и бюрофакс, то все усложняется.

Месси должен покинуть клуб с почетом, он этого заслуживает. Лучший игрок в истории не должен уходить через бюрофакс».

О том, останется ли Месси. В июле 2017 года Местре заявил: «Неймар останется. 200%», а в августе бразилец стал игроком «ПСЖ»

«Нет, нет, я извлек уроки. Говорить об этом было бы безрассудно. Я надеюсь, что он передумает, да».

О контракте Месси

«Мы всегда защищали право легенд клуба самостоятельно решать, когда они хотят уйти. Его контракт действует с 2016 по 2021 год, этот сезон – последний.

В случае, если он ничего не сказал [о желании уйти] до 10 июня, то соглашение автоматически продлевается. Месси должен был уведомить руководство до 10 июня, если не хотел, чтобы контракт был продлен».

О сумме выкупа Месси

«Я не помню об этом пункте. Все это звучит довольно странно для меня. Я обо всем говорю, полагаясь на собственную память», – сказал Местре.

Месси должен уйти из «Барсы» легендой, а не говнюком. Идеальное решение для всех – помириться и сразу расстаться