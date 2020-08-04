«Арсенал» подписал Габриэла. Бразилец подтвердил это, говоря с Луизом и Виллианом по видеосвязи

Защитник Габриэл Магальяэс перешел в «Арсенал» из «Лилля».
Клуб заключил с игроком долгосрочное соглашение. Ранее стало известно, что оно рассчитано на пять сезонов. Бразилец будет выступать под 6-м номером.
Сообщалось, что «канониры» заплатят за футболиста 30 млн евро.
В сезоне-2019/20 Габриэл провел 24 матча в Лиге 1 и забил один гол. Его полную статистику можно найти здесь.
📞 This is Arsenal calling!— Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020
📺 Join us for a very special video call...
🇧🇷 @DavidLuiz_4
🇧🇷 @WillianBorges88
🇧🇷 ❓ pic.twitter.com/O3WcU7SeN7