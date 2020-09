«Арсенал» подписал Габриэла. Бразилец подтвердил это, говоря с Луизом и Виллианом по видеосвязи

Защитник Габриэл Магальяэс перешел в из .

Клуб заключил с игроком долгосрочное соглашение. Ранее стало известно, что оно рассчитано на пять сезонов. Бразилец будет выступать под 6-м номером.

Сообщалось, что «канониры» заплатят за футболиста 30 млн евро.

В сезоне-2019/20 Габриэл провел 24 матча в Лиге 1 и забил один гол. Его полную статистику можно найти здесь.

