«Арсенал» подписал Габриэла. Бразилец подтвердил это, говоря с Луизом и Виллианом по видеосвязи

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Защитник Габриэл Магальяэс перешел в «Арсенал» из «Лилля».

Клуб заключил с игроком долгосрочное соглашение. Ранее стало известно, что оно рассчитано на пять сезонов. Бразилец будет выступать под 6-м номером.

Сообщалось, что «канониры» заплатят за футболиста 30 млн евро.

В сезоне-2019/20 Габриэл провел 24 матча в Лиге 1 и забил один гол. Его полную статистику можно найти здесь.

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