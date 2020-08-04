«Барса» отказалась от ван де Бека, потому что «Аякс» требовал за него 55 млн евро

В «Барселоне» с безразличием отреагировали на то, что полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Mundo Deportivo, «Аякс» потребовал у «Барсы» 55 млн евро за футболиста, и у каталонского клуба не было возможности заплатить столько. Поэтому «Барселона» довольно давно отказалась от приобретения хавбека.

Главный тренер «Барсы» Роналд Куман хочет усилить полузащиту, поскольку не видит в составе Ивана Ракитича и Артуро Видаля. Однако трансфер ван де Бека был возможен лишь в рамках сделки по переходу нападающего Луиса Суареса в .

Ранее сообщалось, что согласовал трансфер ван де Бека за 40 млн евро плюс бонусы. Игрок договорился о 5-летнем контракте с клубом.