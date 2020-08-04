Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» стали воспринимать как один из центров футбола после финала ЛЧ»

Президент высказался о значении выхода в финал Лиги чемпионов для клуба.

«Все разделилось на «до» и «после». После 23 августа (день финала Лиги чемпионов – примечание Sports.ru) изменилось отношение людей к нашему клубу. Теперь «ПСЖ» воспринимается как один из центров международного футбола, как полноценная организация и полноправный участник мирового спорта.

Наше приключение в еврокубке запомнится невероятной стойкостью «ПСЖ». В последние годы мы несколько раз оступались [в ].

Каждый раз мы возвращались, искали то, чего нам не хватало для роста, и закончили тем, что нашли свой путь. Путь, который привел «ПСЖ» к новым вершинам», – заявил Аль-Хелайфи в интервью клубным медиа.

Именно сейчас Неймар может занять место Роналду и Месси. Пусть у него получится