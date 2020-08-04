Неймар: «Остаюсь в «ПСЖ». Хочу вернуться в финал ЛЧ и победить, чтобы войти в историю клуба»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что продолжит выступать за французский клуб.

«Я остаюсь в «ПСЖ». У меня есть желание вернуться в финал Лиги чемпионов, чтобы победить в нем. Я хочу войти в историю клуба, эта мысль мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей.

Хочу сделать все, чтобы войти в историю клуба. Моя единственная мысль, самая важная вещь – это победа в вместе с моими партнерами по команде. Личные награды не волнуют меня, только коллективные цели.

С первого дня я отдавал все силы на благо . Я всегда старался показывать максимум на поле ради партнеров по команде.

Прошлым летом я прошел через трудный период, но не стал подводить самого себя. Я знал, с чем мне придется столкнуться после возвращения на поле, но старался настроиться на то, чтобы показывать даже больше, чем просто максимум. И тогда все стало двигаться в правильном направлении.

Надеюсь, что «ПСЖ» продолжит расти. Мы хотим брать те трофеи, которых у нас еще не было. И это позволит войти в историю футбола», – сказал Неймар в интервью клубному журналу.

Сообщалось, что лидер «Барселоны» Лионель Месси рассказал Неймару о предстоящем переходе в «Ман Сити» и звал бразильца с собой.

Именно сейчас Неймар может занять место Роналду и Месси. Пусть у него получится