Дзюба о Миранчуке: «Он молодец, пошел за мечтой. Поехать в «Аталанту» – большой вызов»

Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о переходе полузащитника из в «Аталанту».

«Я думаю, что это прежде всего его решение. Его нужно поддержать. Думаю, это круто для него. Поехать в «Аталанту», с очень неординарным, сильным тренером – Гасперини, по-моему, – мне кажется, для него большой вызов.

Чемпионат итальянский непростой. Ему нужно будет перестраиваться, многому учиться. Но я думаю, если он к этому готов ментально, то может вырасти в большого футболиста и прибавить прям намного, еще больше.

Он молодец, пошел за своей мечтой. Я думаю, что мы все ему желаем самого лучшего, чтобы у него получилось. Будем за него болеть, переживать», – заявил Дзюба.

От Миранчука в «Аталанте» потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Поначалу у него не будет места в старте