«Сниматься будете?» «Локо» ответил «Зениту», который выложил видео стыка Азмуна и Чорлуки

«Зенит» вновь обратил внимание на один момент в матче 6-го тура с (0:0, второй тайм).

На 27-й минуте в штрафной «Локо» случился стык нападающего и защитника , после чего иранец оказался на газоне.

выложил видео эпизода, сопроводив его эмодзи «🤨». В комментариях ответил официальный аккаунт «Локомотива»: «Сниматься будете?🤔»

Отметим, что в первом тайме из-за офсайда был отменен гол Дмитрия Рыбчинского в ворота «Зенита».

Напомним, матч обслуживает бригада арбитров во главе с .

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