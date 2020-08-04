«Сниматься будете?» «Локо» ответил «Зениту», который выложил видео стыка Азмуна и Чорлуки

«Зенит» вновь обратил внимание на один момент в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0, второй тайм).
На 27-й минуте в штрафной «Локо» случился стык нападающего Сердара Азмуна и защитника Ведрана Чорлуки, после чего иранец оказался на газоне.
«Зенит» выложил видео эпизода, сопроводив его эмодзи «🤨». В комментариях ответил официальный аккаунт «Локомотива»: «Сниматься будете?🤔»
Отметим, что в первом тайме из-за офсайда был отменен гол Дмитрия Рыбчинского в ворота «Зенита».
Напомним, матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
🤨 #ЛокоЗенит pic.twitter.com/EAqxjDM43L— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 30, 2020