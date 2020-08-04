«Зенит» о стыке Чорлуки и Азмуна в штрафной: «Чорлука наступил на ногу иранцу. Судья не заметил»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Ведран Чорлука Владимир Москалев Сердар Азмун соцсети Футбол

«Зенит» в текстовой трансляции в твиттере обратил внимание на момент в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0, перерыв).

На 27-й минуте в штрафной «Локо» случился стык нападающего Сердара Азмуна и защитника Ведрана Чорлуки, после чего иранец оказался на газоне. 

«Азмун шикарно открылся в штрафной на подачу Малкома, но Чорлука наступил на ногу иранцу и прервал эту атаку. Судья не заметил», – написал «Зенит» в твиттере.

Отметим, что в первом тайме из-за офсайда был отменен гол Дмитрия Рыбчинского в ворота «Зенита».

Напомним, матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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