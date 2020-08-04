«Зенит» о стыке Чорлуки и Азмуна в штрафной: «Чорлука наступил на ногу иранцу. Судья не заметил»

«Зенит» в текстовой трансляции в твиттере обратил внимание на момент в матче 6-го тура с (0:0, перерыв).

На 27-й минуте в штрафной «Локо» случился стык нападающего и защитника , после чего иранец оказался на газоне.

«Азмун шикарно открылся в штрафной на подачу Малкома, но Чорлука наступил на ногу иранцу и прервал эту атаку. Судья не заметил», – написал в твиттере.

Отметим, что в первом тайме из-за офсайда был отменен гол Дмитрия Рыбчинского в ворота «Зенита».

Напомним, матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.