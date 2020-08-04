Месси может расторгнуть контракт с «Барсой» без выплаты 700 млн евро (Cadena SER)

Форвард Лионель Месси может покинуть «Барселону» без выплаты отступных в размере 700 млн евро.

Контракт 33-летнего аргентинца рассчитан до 30 июня 2021 года.

По данным Cadena SER, он был подписан в 2017-м по схеме «3+1», поэтому, согласно соответствующему пункту, в настоящее время Месси вправе расторгнуть договор.

Источник отмечает, что если нападающий покинет клуб до начала действия опции продления контракта, то он должен будет заплатить 700 млн евро. Если же Месси разорвет соглашение во время действия опции, то ему не нужно будет платить эту сумму.

Таким образом, определяющим фактором в вероятном юридическом споре между игроком и клубом может стать дата окончания сезона-2019/20.

Месси, очевидно, заинтересован в том, чтобы это было завершение Лиги чемпионов-2020.

, в свою очередь, скорее всего, будет настаивать на том, что срок дедлайна опции истек еще 10 июня и контракт уже автоматически продлился на год.

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