Миранчук еще не согласовал личный контракт с «Аталантой»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , рассказал о возможном переходе своего клиента в «Аталанту».

«Президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь – не моя прерогатива.

Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали – сделка, возможно, и произойдет», – рассказал Шпинев.

Вчера стало известно, что «Аталанта» согласовала переход Миранчука за 14,5 млн евро.

«Аталанта» вот-вот подпишет Миранчука. Он четыре года уходил из «Локо», этим летом его хотела вся Италия