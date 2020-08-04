Клопп о легкой победе в АПЛ: «Это выглядело так, потому что мы были машиной по достижению результата»

Главный тренер поделился мыслями о предстоящем сезоне.

«Возможно, с каждым годом все труднее выиграть титул. Было ли это легко в прошлом году? Точно нет. Иногда казалось, что это так, но это выглядело таким образом, потому что мы были машиной по достижению результата. Нам приходилось биться в каждом матче.

Мы знаем, что нас ждет трудный сезон. Он будет сложным не из-за того, что мы стали чемпионами в прошлом году, а просто потому, что развитие футбола никогда не останавливается.

Удивительно, что люди всегда думают: «Да, вы можете выиграть один раз, но потом – нет». Я так не считаю. Мне 53 года, и я уже 20 лет в профессии. Желание всегда присутствовало, даже если я не всегда мог его реализовать. В этом плане ничего не изменится», – сказал Клопп.