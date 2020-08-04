Игроки «Ливерпуля» и «Арсенала» встанут на колено перед матчем за Суперкубок Англии

Игроки «Ливерпуля» и «Арсенала» встанут на одно колено перед матчем за Суперкубок Англии в знак поддержки движения Black Lives Matter.
Такой же жест в знак солидарности с движением за права темнокожих сделают футболистки «Манчестер Сити» и «Челси» перед игрой за женский Суперкубок.
«Игроки встанут на колено перед началом матчей, чтобы показать солидарность с сообществом темнокожих и осветить проблемы неравенства и несправедливости, с которыми сталкивается это сообщество.
Мы также используем экраны на «Уэмбли» во время этих матчей, чтобы выразить нашу позицию против всех видов дискриминации», – заявил представитель футбольной ассоциации Англии.
Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» состоится 29 августа.
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