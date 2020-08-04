Игроки «Ливерпуля» и «Арсенала» встанут на колено перед матчем за Суперкубок Англии

Игроки и встанут на одно колено перед матчем за в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Такой же жест в знак солидарности с движением за права темнокожих сделают футболистки «Манчестер Сити» и «Челси» перед игрой за женский Суперкубок.

«Игроки встанут на колено перед началом матчей, чтобы показать солидарность с сообществом темнокожих и осветить проблемы неравенства и несправедливости, с которыми сталкивается это сообщество.

Мы также используем экраны на во время этих матчей, чтобы выразить нашу позицию против всех видов дискриминации», – заявил представитель футбольной ассоциации Англии.

Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» состоится 29 августа.

Американский спорт опять останавливается: в футболе, баскетболе и бейсболе бойкотируют матчи из-за стрельбы в чернокожего