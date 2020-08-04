«Локомотив» не уважал ни мяч, ни соперника, ни себя в первом тайме». Николич о 2:3 с «Ахматом»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча пятого тура РПЛ с «Ахматом» (2:3).

«Первый тайм мы играли очень медленно, высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Так нельзя. Все в итоге было в руках у соперника.

Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого мы сделали очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки.

Я недоволен результатом. У нас был серьезный матч, в команде есть проблемы – травмированы лидеры, в конце первого тайма травму получил капитан.

Нужно собраться и готовиться к «Зениту», – сказал Николич.

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