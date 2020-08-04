Гончаренко про 1:1 с «Краснодаром»: «Гимн атаке. ЦСКА хорошо поработал, но чего-то не хватает»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги выездного матча пятого тура с «Краснодаром» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

«Здесь всегда, на этом стадионе, играем в открытый качественный футбол. Редко когда команды глубоко и долго обороняются.

Гимн атаке сегодня был, можно сказать. Много позиционных атак, быстрых у нас, в меньшей степени у «Краснодара». Хорошо поработали, но постоянно чего-то не хватает. И в прошлой игре могли склонять чашу весов в свою сторону, и в этой чуть не хватило, чтобы набрать максимум очков.

Перешли на четырех защитников, потому что к нам переходят атакующие игроки: Гайч, Зайнутдинов, будут еще приобретения. Нам удобнее такая схема. Был риск играть с листа, но с помощью теории хорошо действовали в обороне и атаке.

Чалов был не готов к полному матчу. Это было видно невооруженным глазом. Не хватало привычного движения.

У Влашича хорошее состояние: очень много атак разогнал, не терял мячи, против него всегда тяжело играть. А надо улучшать форму.

Зайнутдинов – тоже хорошо. Его качества подтверждаются. Мячи сохраняет, может убежать, чтобы завершить атаку. Важно, что это левоногий в нашу группу атаки», – сказал Гончаренко.

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