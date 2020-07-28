«Челси» добился прогресса в переговорах по Хавертцу

Полузащитник «Байера» Кай Хавертц близок к переходу в «Челси».
Как пишет The Guardian, вчера клубы добились значительного прогресса, обсуждая сумму трансфера Хавертца.
Изначально «Челси» предлагал за него 65 млн евро и еще 15 млн в виде бонусов, однако этот вариант не устроил «Байер», который хочет получить около 100 млн евро.
Сейчас же в общении между клубами наметился прогресс. Немец хочет перейти в лондонский клуб этим летом и настаивает на трансфере.
Хавертц в сезоне-2019/20 забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.