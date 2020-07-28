«Челси» добился прогресса в переговорах по Хавертцу

Полузащитник «Байера» близок к переходу в .

Как пишет The Guardian, вчера клубы добились значительного прогресса, обсуждая сумму трансфера Хавертца.

Изначально «Челси» предлагал за него 65 млн евро и еще 15 млн в виде бонусов, однако этот вариант не устроил , который хочет получить около 100 млн евро.

Сейчас же в общении между клубами наметился прогресс. Немец хочет перейти в лондонский клуб этим летом и настаивает на трансфере.

Хавертц в сезоне-2019/20 забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.