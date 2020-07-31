Вячеслав Малафеев: «Зенит» прощупывал почву и по Джикии, и по Головину, и по Миранчукам»

Бывший заместитель спортивного директора высказался о работе по трансферам российских игроков.

– Что в итоге не получилось со Смоловым?

– Многое: договориться с , агентами. Были определенные нюансы по финансам, со стороны «Зенита» были попытки сделать трансфер максимально более прибыльным. Представители Смолова и «Краснодара» шли на определенные уступки, не было такого, чтобы они жестко сказали: «Двигаться не готовы». Нет, все обсуждалось, однако на существенные финансовые подвижки ни агенты, ни «Краснодар» не согласились.

– Обсуждались ли другие трансферы в «Зенит» из команд первой пятерки чемпионата России?

– Практически по всем игрокам национальной сборной, которые на тот момент не были ведущими игроками своих клубов, а сейчас таковыми являются, велись переговоры или первичные консультации. Иными словами, существовали некие цифры, от которых «Зенит» был готов отталкиваться. В контрактах некоторых футболистов были прописаны отступные, за которые можно было выкупить игрока в случае, если будет достигнуто соглашение по личным условиям. Существовали предварительные договоренности по игрокам с большим потенциалом, способным составить конкуренцию в «Зените», которые либо приглашались на сборы национальной команды, либо были в числе кандидатов. Такой невидимой невооруженным взглядом работы проводилось очень много.

– В списке потенциальных новичков «Зенита» фигурировал Джикия?

– С ним было сложнее, потому что Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Головину, и по Миранчукам, мы прощупывали почву. Это не значит, что «Зенит» вел переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определенная работа по этим игрокам велась. Я прекрасно понимал, какие игроки российского чемпионата могли бы быть интересны «Зениту», зондировал почву на предмет их перехода, поскольку в любое трансферное окно главный тренер мог сказать, что хочет видеть этого игрока в команде. У меня же на этот случай почва была подготовлена, сформировано первичное понимание, – сказал Малафеев.