«Раньше вы хвастались стеночками и забеганиями, а не танцами». «Локо» и «Спартак» потроллили друг друга в твиттере

Теги Спартак Локомотив Роман Павлюченко Родолфо премьер-лига Россия Фернандо Кавенаги Георгий Черданцев Эммануэль Эменике Куинси Промес Умар Ньяссе соцсети ахахаха Футбол

Пресс-службы «Спартака» и «Локомотива» устроили обмен репликами в твиттере перед дерби команд в 4-м туре РПЛ.

Все началось с предложения «Спартака»: «Хэй, «Локомотив», ну что, разомнемся перед матчем? Помните этого парня? Кстати, тоже Эсекиэль! Фернандо Эсекиэль Кавенаги». Аргентинец забил «Локо» в 2005-м году.

«Локомотив» в ответ опубликовал гол Умара Ньяссе: «Вызов принят. Слово предоставляется Георгию Черданцеву».

Красно-белые разместили в твиттере гол Эммануэля Эменике: «Кстати, это только один из пяти мячей Эменике «Локо» в 2011».

Красно-зеленые продолжили: «Голами форвардов никого не удивишь, поэтому переносимся в 2009 и наслаждаемся шедевром Родолфо».

«Видели танец Куинси? Как же он зажег на танцполе в Черкизове!» – напомнил «Спартак».

«Раньше вы хвастались стеночками и забеганиями, а не танцами», – парировал «Локомотив».

«А «Локомотив» раньше славился крепкой обороной...» – продолжил обмен выпадами твиттер «Спартака».

В «Локо» уверены: «Главное забить больше, чем соперник, как это было, например, в матче трехлетней давности».

«Спартак» ответил: «Главное – забить в правильные ворота! Знаем, что Рома Павлюченко тоже однажды вам помог, но мы все равно «забили больше, чем соперник».

«Раз уж вы сами упомянули об этом, то, пусть тот матч мы и не выиграли, но давайте вспомним «первый гол» Ромы Павлюченко за «Локо», – опубликовали железнодорожники видео автогола форварда.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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