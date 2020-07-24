«Раньше вы хвастались стеночками и забеганиями, а не танцами». «Локо» и «Спартак» потроллили друг друга в твиттере

Пресс-службы «Спартака» и «Локомотива» устроили обмен репликами в твиттере перед дерби команд в 4-м туре РПЛ.
Все началось с предложения «Спартака»: «Хэй, «Локомотив», ну что, разомнемся перед матчем? Помните этого парня? Кстати, тоже Эсекиэль! Фернандо Эсекиэль Кавенаги». Аргентинец забил «Локо» в 2005-м году.
Хэй @fclokomotiv, ну что, разомнёмся перед матчем?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 23, 2020
Помните этого парня? Кстати, тоже Эсекель! Фернандо Эсекель Кавенаги 😎 pic.twitter.com/wbwlJga76m
«Локомотив» в ответ опубликовал гол Умара Ньяссе: «Вызов принят. Слово предоставляется Георгию Черданцеву».
Вызов принят ✊🏻— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2020
Слово предоставляется @cherdantsev 🔊 https://t.co/3Lls1z13c0 pic.twitter.com/zrtyAJcCNi
Красно-белые разместили в твиттере гол Эммануэля Эменике: «Кстати, это только один из пяти мячей Эменике «Локо» в 2011».
Кстати, это только один из пяти мячей @E29EMENIKE «Локо» в 2011 🥱https://t.co/GOeovG0tLd pic.twitter.com/jhXTvMVMNV— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 23, 2020
Красно-зеленые продолжили: «Голами форвардов никого не удивишь, поэтому переносимся в 2009 и наслаждаемся шедевром Родолфо».
Голами форвардов никого не удивишь, поэтому переносимся в 2009 и наслаждаемся шедевром Родолфо 😉 https://t.co/r7JU3UKhnl pic.twitter.com/38Y7oEaQp8— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2020
«Видели танец Куинси? Как же он зажег на танцполе в Черкизове!» – напомнил «Спартак».
Видели танец Квинси? Как же он зажёг на танцполе в Черкизове! 🕺https://t.co/wyzHKAfU3n pic.twitter.com/0ZFyOpvCcT— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 23, 2020
«Раньше вы хвастались стеночками и забеганиями, а не танцами», – парировал «Локомотив».
Раньше вы хвастались стеночками и забеганиями, а не танцами 😏 https://t.co/pOLEnPSmTg pic.twitter.com/4GN9zs10uJ— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2020
«А «Локомотив» раньше славился крепкой обороной...» – продолжил обмен выпадами твиттер «Спартака».
А «Локомотив» раньше славился крепкой обороной...— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 23, 2020
🎥: @matchpremierhttps://t.co/njiFnKLO7d pic.twitter.com/3gnCAarW95
В «Локо» уверены: «Главное забить больше, чем соперник, как это было, например, в матче трехлетней давности».
Главное забить больше, чем соперник, как это было, например, в матче трёхлетней давности 🤗 https://t.co/BkKB8yCev3 pic.twitter.com/8EeUUhsYN6— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2020
«Спартак» ответил: «Главное – забить в правильные ворота! Знаем, что Рома Павлюченко тоже однажды вам помог, но мы все равно «забили больше, чем соперник».
Главное – забить в правильные ворота!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 23, 2020
Знаем, что Рома Павлюченко тоже однажды вам помог, но мы всё равно «забили больше, чем соперник» 😜https://t.co/kEuFV6TIVM pic.twitter.com/vFBwj0Q1cj
«Раз уж вы сами упомянули об этом, то, пусть тот матч мы и не выиграли, но давайте вспомним «первый гол» Ромы Павлюченко за «Локо», – опубликовали железнодорожники видео автогола форварда.
Раз уж вы сами упомянули об этом, то, пусть тот матч мы и не выиграли, но давайте вспомним «первый гол» Ромы Павлюченко за «Локо» 😁 https://t.co/HusWba1yvQ pic.twitter.com/d4EeVO5XXe— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2020
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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