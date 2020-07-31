«Интер» готов платить Аллегри 8 млн евро в год в случае ухода Конте

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«Интер» планирует пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, если Антонио Конте решит уйти.

Миланский клуб подготовил для бывшего тренера «Ювентуса» двухлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

В то же время «Интер» не планирует платить сразу трем тренерам одновременно – сейчас клуб, помимо Конте, также рассчитывается с бывшим тренером «нерадзурри» Лучано Спаллетти.

Поэтому увольнять Конте руководство «нерадзурри» не намерено. Тренер либо сам должен подать в отставку, либо согласовать с клубом условия расторжения контракта с выплатой выходного пособия.

Ожидается, что решение о том, останется ли Конте в «Интере», будет принято во вторник, 25 августа.

Аллегри с 2014 по 2019 год тренировал «Ювентус». Он пять раз выиграл с клубом чемпионат Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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