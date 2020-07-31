Аллегри – фаворит на пост тренера «Интера» в случае отставки Конте

Экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» может возглавить «Интер» в случае отставки Антонио Конте.

Именно Аллегри – главный кандидат на назначение в миланский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Аллегри уже сменял Конте перед сезоном-2014/15 в «Ювентусе» по приглашению Беппе Маротты, ныне гендиректора «Интера».

В этом сезоне миланцы заняли в Серии А второе место и дошли до финала Лиги Европы.

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